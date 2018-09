I requisiti richiesti sono gli stessi previsti con l’”Avviso di selezione per titoli per la formazione di graduatorie triennali per il conferimento di incarichi di natura professionale autonoma per docenza nei corsi che saranno attivati dall’Istituzione Comunale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Istituzione “A. Vivaldi” cerca docenti per le seguenti materie:

1) Batteria

2) Propedeutica strumentale

3) Tastiera

I requisiti richiesti sono gli stessi previsti con l’”Avviso di selezione per titoli per la formazione di graduatorie triennali per il conferimento di incarichi di natura professionale autonoma per docenza nei corsi che saranno attivati dall’Istituzione Comunale A. Vivaldi”approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 19/06/2018 e consultabile tra i bandi scaduti della sezione “Altri bandi e avvisi” del sito www.comunesbt.it

Le domande, intestate a “Istituzione comunale A. Vivaldi presso il Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi n. 124” dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 24 settembre 2018 all’ufficio protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi, 124, San Benedetto del Tronto o trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it esclusivamente in formato PDF, firmate digitalmente o sottoscritte in modo autografo. In tale ultimo caso, dovrà essere allegata la scansione di un documento di identità valido di chi firma.

Per informazione rivolgersi a:

Fabrizia Basili – Servizio Cultura e Turismo – tel. 0735-794588

Prof.ssa Daniela Tremaroli – tel. 3332640523

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 32 volte, 32 oggi)