Nota del Comune sambenedettese diramata in giornata. Le piante rimosse saranno sostituite al più presto con altre della stessa specie fanno sapere dal municipio nel comunicato inoltrato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, 13 settembre, il personale del Servizio Aree Verdi del Comune di San Benedetto sta procedendo all’abbattimento di due pini che si trovano a ridosso della recinzione ovest della scuola “Caselli” di via Gino Moretti.

Si tratta di due esemplari di “pinus pinea” con fusti e chiome visibilmente sbilanciati, ramificazione ridotta ed evidenti torsioni sulle branche principali per i quali l’apposita consulenza richiesta dal Comune ad una società specializzata per la valutazione dello stato del patrimonio arboreo cittadino potenzialmente a rischio ha fornito un responso inequivocabile: le due piante rientrano in una classe di rischio di “Estrema propensione al cedimento” .

Le piante rimosse saranno sostituite al più presto con altre della stessa specie.

