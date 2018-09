SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AGGIORNAMENTO ORE 17 – La comunicazione ufficiale della Lega è arrivata: Samb-Renate si gioca domenica alle 16 e 30. La prevendita sui circuiti Viva Ticket è iniziata già oggi pomeriggio mentre il botteghino della Curva Nord sarà aperto domenica mattina dalle ore 9 fino al termine del primo tempo.

Intanto i rossoblu comunicano che nella giornata di sabato la sede, presso lo stadio, osserverà l’orario continuato (dalle 9 e 30 alle 19) per la sottoscrizione degli abbonamenti. Il giorno della partita, invece, non sarà possibile abbonarsi.

ORE 13 e 25 – Samb-Renate si giocherà domenica pomeriggio (probabilmente alle 16), ormai è praticamente certo anche se non ufficiale.

I lombardi infatti, hanno già dato nel pomeriggio di ieri il loro assenso alla richiesta di anticipo della prima giornata arrivata dalla Samb, ma quella che manca al momento è la risposta ufficiale della Lega.

Gli uffici di viale dello Sport aspettavano infatti una comunicazione ufficiale all’ora di pranzo (la dead line fissata da Firenze per l’invio della richiesta) che però non è ancora arrivata. Questione di poche ore in ogni caso, a quel punto i rossoblu potranno ufficializzare il nuovo orario.

