SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora una bella affermazione a livello nazionale per il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto che ha visto tre sue studentesse finaliste al III concorso Letterario Nazionale di Ceglie Messapica (Brindisi), bandito dall’associazione culturale MittAffet allo Scrittore che aveva proposto, entro lo scorso 15 giugno, una riflessione sul tempo, tema affascinante e complesso. La giuria ha esaminato 378 tra poesie e racconti provenienti da 241 città di 19 regioni italiane.

Tra i numerosissimi partecipanti anche alcuni alunni del Liceo Rosetti: tre studentesse hanno ottenuto uno splendido risultato: si tratta di Elena Olivieri della ex VF e di Francesca Elia e Chiara Filioni della ex II E. Le ragazze sono rientrate nella ristretta rosa dei qualificati della sezione narrativa e nella serata finale che si è svolta a Ceglie Messapica il 7 settembre Elena Olivieri è risultata quinta nella sezione Adulti, in mezzo a partecipanti con un’esperienza ed un’età chiaramente superiori alla sua, mentre Francesca Elia si è classificata seconda nella sezione Ragazzi.

Le studentesse, entusiaste per l’inaspettato risultato, incoraggiate e sostenute dalla Dirigente, dottoressa Stefania Marini, e dalla loro docente di lettere, professoressa Anna Amelia Breccia, hanno vissuto una serata indimenticabile il 7 settembre e sono state fiere di aver portato in alto anche in Puglia il nome del Liceo. Infatti il loro risultato va ad aggiungersi ad altri, altrettanto significativi, che in ambito letterario, scientifico e sportivo l’istituto sambenedettese ha riportato nell’anno scolastico che si è appena concluso. Un evento, quindi, che tutti sperano sia di buon augurio per l’anno scolastico che sta per iniziare.

