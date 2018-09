Sono intervenuti per lo spegnimento dei roghi e la messa in sicurezza delle aree interessate dagli incendi. Nessuna conseguenza a persone per fortuna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro intenso per i Vigili del Fuoco alle prime ore del 13 settembre.

I pompieri sono intervenuti a San Benedetto per un incendio di un auto: il mezzo era in transito quando il conducente si è accorto che qualcosa non andava e ha accostato. E’ sceso dal veicolo e ha allertato il 115 per lo spegnimento del rogo. Nessuna conseguenza a persone per fortuna.

I Vigili del Fuoco sono poi intervenuti nelle campagne di Grottammare per delle sterpaglie in fiamme. Anche in questo caso, per fortuna, nessuna conseguenza a persone.

