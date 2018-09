Domenica 16 settembre si esibiranno in occasione del Summer Food: tra food-trucks provenienti da tutto il mondo e una ricchissima selezione di birre artigianali, non poteva mancare l’energia

SANT’ELPIDIO A MARE – Trasferta a Sant’Elpidio a Mare per i Distretto 13 che domenica 16 settembre si esibiranno in via A. Moro in occasione del Summer Food: tra food-trucks provenienti da tutto il mondo e una ricchissima selezione di birre artigianali, non poteva mancare l’energia della rock-band più gettonata dell’estate.

Il “distretto13rockparty” ha raccolto successi nelle principali piazze e locali di Marche ed Abruzzo portando ovunque allegria e divertimento: uno spettacolo che per due ore e mezza mette insieme i più bei pezzi pop/rock riproponendoli nell’arrangiamento tipico ed esclusivo della band picena.

