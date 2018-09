Le iscrizioni presso la tabaccheria Luzi di via Formentini. I membri avranno agevolazioni e privilegi nelle trasferte e nelle iniziative che verranno organizzate nel corso del campionato, Champions League compresa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ nato ufficialmente “l’Inter Club San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme”.

Circa 60 adesioni raccolte in poche settimane, “ma destinate a crescere” fa sapere il presidente Romano Mariani. “I tesserati, entusiasti, sono pronti a sostenere i colori nero azzurri in ogni dove” prosegue.

Iscriversi all’Inter Club di San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme permetterà di avere agevolazioni e privilegi nelle trasferte e nelle iniziative che verranno organizzate nel corso del campionato, Champions League compresa.

Nel direttivo dell’Inter Club San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme figurano: Romano Mariani (Presidente), Valeriano Pucci (Vice Presidente) Luca Carassai (Segretario) Andrea Mazza (Tesoriere) Adesioni e Tesseramento presso la Tabaccheria di Luzi Andrea (0735/782195) in via Formentini n. 72 a San Benedetto del Tronto o presso il Bar Palmarino (0735/701001) in Viale A. De Gasperi n. 301 a Centobuchi.

