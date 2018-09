SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel primo pomeriggio del 12 settembre.

Incidente fra mezzi, secondo le prime indiscrezioni tra auto e camion, sull’A14 all’altezza del chilometro 287.9 in direzione nord.

A causa del sinistro, coda e rallentamenti in quel tratto fra San Benedetto e Pedaso. Sul luogo il personale sanitario del 118, tramite ambulanza per i soccorsi, e la Polizia Autostradale per le gestione della viabilità.

