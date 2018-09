Porterà “Perchè non canti più”, omaggio a Gabriella Ferri. Annuncio fatto durante la conferenza di presentazione della nuova stagione teatrale con ospiti ed eventi importanti e interessanti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si pensa anche ai festeggiamenti di San Benedetto Martire in questi giorni.

L’11 ottobre, in occasione delle festività per il Patrono, ci sarà Syria al teatro Concordia. Ingresso gratuito, spettacolo previsto intorno alle 20.45 (da ufficializzare nei giorni prossimi).

Porterà “Perchè non canti più”, omaggio a Gabriella Ferri. Annuncio fatto durante la conferenza di presentazione, in Comune, della nuova stagione teatrale.

Sarà un ritorno in Riviera per la cantautrice italiana dopo l’evento tenutosi in estate al Paese Alto di San Benedetto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 32 oggi)