SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ladri al lavoro in pieno giorno.

Un furto in una casa e un tentativo in altra abitazione. E’ successo nella mattinata dell’11 settembre a San Benedetto, nel quartiere San Filippo Neri, ma i proprietari se ne sono accorti solo nel primo pomeriggio quando sono rincasati.

I malviventi, probabilmente, sapevano che in quel momento non c’era nessuno all’interno delle abitazioni. Nel colpo riuscito il bottino è ancora in fase di stima da parte della Polizia sambenedettese, intervenuta per gli accertamenti, ma si tratterebbe di monili e denaro, insomma tutto ciò che i criminali potevano afferrare velocemente per poi darsi alla fuga.

Sconcerto e rabbia non solo dei padroni di casa ma anche dei residenti che non vogliono altri episodi del genere per il bene della comunità e chiedono ulteriori interventi alle Autorità sulla sicurezza.

