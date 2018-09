MARTINSICURO – Giusy Valori riceve una menzione al premio internazionale città di Firenze. La giuria del prestigioso concorso, giunto alla seconda edizione, ha deciso di segnalare una poesia della scrittrice truentina dedicata a suo padre.

“Ringrazio la giuria per aver voluto segnalare una poesia a me molto cara – le parole di Giusy Valori – È stato un onore aver partecipato a questo importante concorso insieme a tanti autori importanti. Un ringraziamento particolare va poi a tutti quelli che mi hanno spronato a partecipare”. La premiazione si terrà a Firenze il prossimo 14 ottobre.

Ecco tutti premi assegnati:

SEZIONE G: Poesia edita o inedita Primo Classificato: Maria Tommasa Primavera Primavera, “Alla luna”. Primo Classificato: Rocco Maragna, “Poem 1”. Secondo Classificato: Aldo Palmas, “Era mio padre”. Terzo Classificato: Alberto Colazilli, “Il mistero del tuo sguardo”. Terzo Classificato ex aequo: Giovanna Gizzi, “Dolce sirena dell’Adriatico”. Menzioni Speciali: Roberta Placida, “Come da un treno in corsa”; Mariella Di Cioccio, “Rintocchi di emozioni”; Domenico Pujia, “Il mio sangue”; Tiziana Monari, “Il mio nome è Giovanni”, Erika Ledonne, “Sirena Mannara”; Maria Luisa Marini, “Riflessi”; Miriam Pasquali, “Luminose solitudini”; Patrizia Valerio, “Sei vecchio”; Wanda Bonavia, “Sarò tutto ciò che mi chiederai”; Muscèt, Il profumo dell’amore Antonia Calianno.

Premi Speciali della Giuria: Cinzia Fiore Ricci, “Chi ha l’anima come la mia”; Concezio Del Principio, “Senza parole (ovvero le Parole dell’Autismo)”; Mario Di Paolo, “Pensiero di morire”; Sergio Santoro, “Comprendere il mondo”; Flora Alberta Lembo Lembo, “L’emigrante”; Luigi Bernardi, “Volo d’anima”; Rosanna Zenobi, “Bocciolo di rosa”; Emilia Maria DI Federico, “Quando credevo nelle fate”; Umberto Bicaretti, “Il grido della rosa”; Alessandro Corsi, “A mio padre”; Rocco Palliani, “Sgomento”. Segnalazioni della giuria: Bernardino Dell’Aguzzo, “Come una lontana notte d’estate”, Pierlisa Di Felice , “Ossimori”; Liliana Lilliana Capone, “Temporale d’agosto”; Giusy Valori, “A mio padre”; Renato Arosio, “Abbracciami”; Lilla Giancaterino, “Verso la felicità”; Diana Scutti, “Pensami”; Mirella Acciavatti, “Il mare calmo”; Roberto Lasco, “Luce interiore”, Silvio Di Cecco , “Pelle di luna”; Donato Tambone, “Addò sta chiù?”; Roberta Alejandra Russo, “Lento trasmutare”; Annamaria Di Lorenzo Di Lorenzo, “Borgo antico”; Luigi Buracchio, “Sono io”; Sara Galliani, “In pace”; Patrizia Lova, “Tra le onde del mare”; Roberto Bigotto “Morte a Napoli”.

