SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fino a domenica 16 settembre sarà in vigore l’orario estivo di apertura del Museo del Mare, ovvero dalle 17 alle 23. Dalla prossima settimana tornerà l’orario invernale che prevede le aperture il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Con l’occasione si ricorda che sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Mare in Viale Colombo le colorate rane e rondini realizzate in materiale plastico targate Cracking Art, “sorelle” degli enormi volatili che abbelliscono il parco “nuttate de luna”.

Il ricavato sarà impiegato per il restauro del pregevole mosaico pavimentale, realizzato nel corso degli anni Quaranta, situato nel giardino della Palazzina Azzurra.

