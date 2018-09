GROTTAMMARE – “Notti sicure nelle Marche” è un progetto finanziato con fondi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prevenzione di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di alcol-droga correlati.

I destinatari e beneficiari del progetto “Notti sicure nelle Marche” sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni consumatori (e non) di alcol e sostanze psicotrope.

Il progetto “Notti sicure nelle Marche”, che avrà una durata di 18 mesi, prevede due unità mobili che, nei pressi di locali notturni, eventi e feste, faranno rilevazioni del tasso alcolemico tramite etilometro, somministreranno questionari e forniranno informazioni sulle sostanze.

Per chi volesse approfondire argomenti e comunicare in anonimato con esperti e coetanei, è attivo uno sportello di consulenza psicologica on line.

Obiettivi specifici:

Aumentare le capacità di analisi del proprio comportamento di consumo

Promuovere la prassi del guidatore designato

Sviluppare comportamenti auto ed etero protettivi di riduzione e contenimento dei rischi, in particolare rispetto alla guida

Aumentare le competenze preventive dei soggetti che somministrano bevande alcoliche

Potenziare la rete dei servizi sul territorio

Migliorare l’efficacia delle Unità mobili sul territorio italiano

Contribuire al dibattito scientifico.

I dati aggiornati

Le uscite effettuate dalle unità di strada sono state 6: il 14 luglio “Festa della birra San Claudio”, Comune di Corridonia (MC), 19 luglio “Buskers arte e musica”, Comune di Grottammare (AP), 20 luglio “Concerto Inoki presso locale H7”, Comune di Pollenza (MC), 29 luglio “Mind Festival DJ set”, Comune di Montecosaro (MC), 3 agosto “Montelago Celtic Night” Comune di Serravalle del Chienti (MC), 27 agosto “Festa della birra September Fest”, Comune di Macerata (MC).

I giovani raggiunti sono stati 101.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 21 oggi)