Ora tutte e 6 squadre non ripescate potranno ricorrere al Tar ma solo per risarcimenti in denaro. Dunque la Serie C ora si può delineare con 59 squadre. Probabile un ripescaggio (una tra Como, Avellino, Prato e Santarcangelo tra le possibili) per portare l’organico a 60 formazioni.

ROMA – Finalmente il Collegio di garanzia del Coni ha deciso. Niente ripescaggi. La Serie B resta dunque a 19 squadre.

Il Collegio, in sostanza, si dichiara “incompetente” e invita le Società ricorrenti a rivolgersi al Tribunale federale nazionale, il 1° grado della giustizia sportiva del calcio. Nel frattempo, ovviamente, la Serie B prosegue a 19 squadre, così come stabilito ad agosto.

Ora tutte e 6 squadre (Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana e Virtus Entella) deluse in quanto non ripescate potranno ricorrere al Tar ma solo per risarcimenti in denaro.

Ecco le 19 squadre (col blocco ripescaggi) che compongono la Serie B 2018/19:

ASCOLI, BENEVENTO (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 20°), BRESCIA, CARPI, CITTADELLA, COSENZA (neopromosso avendo vinto i Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), CREMONESE, CROTONE (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), FOGGIA, LECCE (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), LIVORNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A), PADOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), PALERMO, PERUGIA, PESCARA, SALERNITANA, SPEZIA, VENEZIA e VERONA (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°).

Ecco le squadre (per ora 59) divise per regioni che dovrebbero comporre la Serie C 2018/19:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): Matera e POTENZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H).

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e VIBONESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) .

Campania (4) : Casertana, CAVESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone H , vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Juve Stabia e Paganese.

Emilia Romagna (5): IMOLESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Piacenza, Pro Piacenza, Ravenna e RIMINI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D).

Friuli Venezia Giulia (2): Pordenone e Triestina.

Lazio (2): RIETI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G) e Viterbese Castrense.

Liguria (2): ALBISSOLA 2010 (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E) e VIRTUS ENTELLA (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 19a, pareggiando poi il doppio spareggio play out contro l’Ascoli; ?B)

Lombardia (6): Albinoleffe, AURORA PRO PATRIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B; ha poi vinto anche lo Scudetto Dilettanti 2018), Feralpisalò, Giana Erminio, Monza e Renate.

Marche (4): Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e VIS PESARO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F) .

Piemonte (6): Alessandria, Cuneo, GOZZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), JUVENTUS B (seconda squadra della famosa società di Serie A), NOVARA (?B; retrocesso direttamente dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunto 20°) e PRO VERCELLI (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 21a; ?B)

Puglia (3): Bisceglie, Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (2): Arzachena ed Olbia.

Sicilia (4): Catania (?B), Sicula Leonzio, Siracusa e Trapani.

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera e Robur Siena (?B)

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e TERNANA (retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a; ?B).

Veneto (2): Lanerossi Vicenza (che si è fuso col Bassano Virtus [il quale ripartirà col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]) Virtus e VIRTUS VECOMP VERONA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), la seconda squadra di A, le neopromosse (dalla Serie D) e le ripescate.

Ecco la possibile composizione dei tre Gironi di Serie C 2018/19:

GIRONE A (a 20 squadre): Albissola 2010, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus B (o Under 23 che dir si voglia), Lucchese, Novara (se non sarà ripescato in Serie B), Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena e Virtus Entella.

GIRONE B (a 20 squadre): Albinoleffe, Alma Juventus Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, SAMBENEDETTESE, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro. La soluzione diversa in questo Girone potrebbe essere l’inserimento di Piacenza e Pro Piacenza al posto di Monza (che resterebbe come la scorsa stagione nel Girone A) e Ternana (in caso di inserimento nel Girone C).

GIRONE C (a 19 squadre): Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

