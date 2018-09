SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un programma radiofonico, ma senza radio in realtà. In diretta però, certo. Solo che non si svolge in uno studio, ma in un locale. Il Viniles di San Benedetto del Tronto per la precisione. Una performance live in cui i musicisti suoneranno davvero e gli attori saranno degli speaker.

Ed è proprio questa la cifra stilistica di Esperienze d’Arte, nato dalla creativa pazzia dell’Art Director Ilenia Pallottini che, accompagnata dalla socia Dajana Petrini e sostenuta quest’anno dalla fiducia di un uomo di spettacolo come Gianni Schiuma, propone ogni giovedì qualcosa che per gli altri sarebbe del tutto impensabile.

E’ come se scegliesse i protagonisti delle performance che porta sul “palco” di Esperienze d’Arte in base al grado di stupore che sono in grado di creare. Perché in effetti anche lo stupore è ingrediente fondamentale del viaggio verso ed attraverso la meraviglia che Esperienze d’Arte oramai da tre anni propone.

Giovedì 13 settembre sarà un’altra data da cerchiare sul calendario. I protagonisti di questa performance quasi surreale saranno ragazzi giovani e talentuosi, con tanta voglia di mettersi in gioco e di proporre cose nuove, fresche, con un’ilarità artistica elevata e apprezzata da chi ama le cose un po’ fuori dal comune.

Saranno gli attori dell’Associazione Culturale Magma, Elena Fioretti, Silvia Bertini e Gian Paolo Valentini, e i musicisti del gruppo Feedback in July Luca Galassi (chitarra), Alessandro Nardi (basso) e GianLuigi TheKemist Mandolini (batteria), a creare una performance live differente da tutto quanto avete visto fin’ora.

Il set è quello di un ipotetico programma radiofonico, che si costruisce snodandosi tra musica dal vivo, dialoghi e monologhi di film più o meno famosi e qualche incursione tra il pubblico presente, in un continuo flusso di divertimento e coinvolgimento.

Sarà un evocare immagini e sensazioni senza sosta, passando da film a colonne sonore, da battute a qualche lieve spunto di riflessione e ricordo.

E’ la prova ancora una volta che l’arte ed il teatro non sono appannaggio di pochi, ma diritto di chiunque ami nutrire la sua anima con le emozioni.

La serata si svolgerà con la ormai classica formula di Esperienze d’Arte, quella della cena evento, con menù dedicato, al costo di 35 euro, vino incluso.

