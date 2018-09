RIPATRANSONE – E’ in fase di avvio il progetto di cablaggio del territorio comunale di Ripatransone mediante la posa di linee di trasmissione dati in Fibra Ottica. L’iniziativa è ricompresa all’interno del piano di infrastrutturazione del Paese che garantirà l’accesso ad internet tramite fibra ottica a banda ultra larga (BUL) su tutto il territorio nazionale, in risposta agli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea; ad implementare l’intervento a Ripatransone sarà Open Fiber che si occuperà della realizzazione, gestione e manutenzione della rete in fibra ottica con la tecnologia Fiber to the Home (FTTH), l’unica in grado di garantire una connessione ultra veloce (con velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit per secondo, sia in download che in upload).

Il progetto, in fase di cantierizzazione a Ripatransone, ha quindi lo scopo di realizzare una nuova infrastruttura per la posa di fibre ottiche all’interno dell’area comunale, dal Giunto Comunale (il primo nodo di rete) all’utente finale.

L’intervento prevederà tre ambiti di azione:

Il rilegamento in fibra di 1732 unità immobiliari, di 12 sedi di PA e dell’area industriale di San Salvatore;

La realizzazione di 27 km di infrastruttura;

La posa di 35 km di cavi.

“E’ un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio Ripano e di tutta la sua comunità” è quanto afferma il Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi, “determinante non solo per l’accesso alla rete ultra veloce da parte della popolazione già residente e delle aziende stanziate nel nostro territorio ma anche in termini di attrattiva di nuove realtà industriali che potrebbero beneficiare delle incredibili opportunità messe a disposizione da linee di tale tipologia”. La durata prevista del cantiere è di circa 180 giorni; per ridurre al minimo i disagi, Open Fiber in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ripatransone sta cercando in fase progettuale di utilizzare laddove possibile infrastrutture esistenti, limitando al minimo i nuovi scavi. “Vogliamo condividere con la cittadinanza la portata di questo straordinario intervento” fa sapere il Sindaco Lucciarini De Vincenzi, “abbiamo pertanto deciso di pianificare un incontro pubblico che si terrà Giovedì 13 Settembre alle ore 21.00 presso la Sala Ex-Giudice di Pace del Municipio di Ripatransone nel corso del quale forniremo tutti i dettagli del progetto e risponderemo alle richieste di approfondimento che ci arriveranno dalla cittadinanza”.

