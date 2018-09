SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno.

Servizio conseguito dai militari di San Benedetto del Tronto nella serata di ieri, 9 settembre, quando all’esito di specifici controlli, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti una insospettabile quarantunenne trovata in possesso di ben 18 dosi di eroina, già pronte e confezionate singolarmente per essere spacciate al dettaglio sulla “piazza” locale.

Il fatto che la donna viaggiasse a bordo di un ciclomotore in ora tarda ed in una zona di particolare interesse operativo per i militari, ha insospettito i Carabinieri che le hanno intimato l’alt in via Piave per un normale controllo. La reazione della 41enne, che ha tentato la fuga verso le vie parallele, ha confermato i sospetti degli operanti che, dopo un breve inseguimento, l’hanno subito bloccata. Il palese stato di agitazione della fermata, unito al tentativo di fuga, inducevano i Carabinieri ad approfondire l’accertamento sia con una perquisizione del ciclomotore, sia con la perquisizione della 41enne cui provvedeva personale femminile in divisa.

L’acume dei militari, alla fine, veniva premiato giacchè nello slip della donna fermata venivano rinvenute e recuperate le 18 dosi di eroina, poi sottoposte a sequestro anche per le analisi del caso. Al termine delle formalità di rito, la 41enne veniva tratta in arresto e sottoposta agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.

