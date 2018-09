SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere comunale di San Benedetto Giorgio De Vecchis che risponde a Luca Ceriscioli. Il governatore, infatti, nell’intervista che ha realizzato la nostra redazione oggi (CLICCA QUI) si è espresso sulle recenti posizioni esternate dal consigliere comunale, contestando la lettura dei bacini di utenza che dà De Vecchis. Per Ceriscioli, sintetizzando, il Piceno non avrebbe diritto di avanzare più pretese in virtù dei pazienti che attrae (per esempio abruzzesi) perché, nel rapporto, sono di più quelli che perde perché vanno a curarsi fuori.

Il commento di De Vecchis:

“Quando si calcola un bacino di utenza, questo è teorico. La mobilità attiva delle cliniche dimostra proprio l’esistenza del bacino stesso. Il fatto che oggi l’ospedale di San Benedetto è inesistente comporta il fare poca mobilità attiva e fare molta mobilità passiva.

La mobilità passiva si divide in fisiologica (per le alte specializzazioni quelle trattate dagli ospedali di 2 livello) e geografica. Le linee di mobilità geografica delle Marche sono chiare ed evidenti. La mobilità passiva della nostra zona è dovuta alla carenza nell’offerta del servizio. Ceriscioli insomma dice inesattezze. Ma gli ricordo che al Ministero della Salute fortunatamente non c’è più il Pd. E il maggior interessato che le sue leggi siano rispettate è lo Stato stesso.

Ceriscioli si affretti a togliere l’azienda ospedaliera a Pesaro e Fano che non ha nessuna ragione di esistere eppure esiste. Chiuda tutti quegli ospedali a circa 20 km da Torrette con bacini di utenza nettamente inferiori al nostro. Poi ne riparliamo. Siamo in Italia, Ceriscioli se fosse come dice lei tutte le zone di confine regionale sarebbero ingiustamente penalizzate. Ma esiste una costituzione e il Servizio Sanitario è nazionale.”

