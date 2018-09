SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Colpo di scena. La Serie C potrebbe partire il 16 settembre senza lo slittamento che ormai tutti davano per scontato dopo il rinvio delle decisioni sui ripescaggi di B.

A confermare che si partirà, come preventivato da qualche settimana, domenica prossima è lo stesso presidente della Lega Pro Gabriele Gravina. “Subito dopo la decisione del Collegio di Garanzia sui ripescaggi creeremo i gironi e i calendari. Se ci saranno 4-5 giorni di tempo, quindi se la decisione arriverà all’inizio della prossima settimana (come annunciato ieri da Frattini che ha parlato di verdetto entro martedì n.d.r.), faremo partire il campionato nel prossimo weekend, tra il 15 e più probabilmente il 16. Altrimenti il primo turno slitterà, forse in notturna, tra martedì 18 e mercoledì 19.”

Il presidente dei Pro ha garantito che il 23 settembre ci sarà di certo la seconda giornata. “Non c’è tempo per altri rinvii” ha detto Gravina che, per recuperare le settimane perse ha parlato di “5 o 6 turni infrasettimanali e forse anche partite a Santo Stefano”. Poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: ” Per l’ennesima volta la Serie C subisce le decisioni altrui”

