SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra amichevole per la Samb che, due giorni dopo il test contro la Civitanovese, riceve al campo di allenamento dell’Agraria il Notaresco, formazione che milita in Serie D. Magi schiera nella prima frazione Sala in porta, una linea difensiva a quattro con Rapisarda, Miceli, Zaffagnini e Cecchini, in mezzo al campo agiscono Gelonese, Bove e Signori. Davanti Russotto (che al 23′, otccato duro, lascerà il posto a Stanco), Di Massimo e Calderini.

Al 28′ gli ospiti passano in vantaggio con un calcio di rigore messo a segno da Minella ma i rossoblu riescono in pochi minuti a riagguantare il pari con il capitano Francesco Rapisarda che raccoglie sul secondo palo un cross di Calderini dalla sinistra. Prima del duplice fischio c’è spazio anche per una capocciata di Signori che va vicino al bersaglio grosso. Magi lo prende evidentemente come un test ufficiale e nella ripresa ne cambia pochi: entrano infatti i soli Demofonti al posto di Bove, Gemignani per Calderini e Minnozzi al posto di Alessio Di Massimo, rimasto in campo per 75 minuti.

Nella seconda frazione Miceli sfiora il gol del vantaggio dopo pochi minuti: il suo tiro si infrange sul palo. Anche il Notaresco si fa vedere pericolosamente mentre a 20′ dalla fine anche un bel tentativo di Demofonti, per i rossoblu non ha esiti fortunati. Finisce 1 a 1.

“Impegno giusto, non era facile trovare il ritmo corretto. Avevamo bisogno di questa partita, perché è stata una partita vivace e vera. Nessuno ci stava a perdere” queste sono alcune delle parole pronunciate da mister Magi al termine della partita. “Oggi ho provato Gelonese playmaker perché per la prima partita ci mancherà Ilari, io credo che i giocatori debbano mettersi nell’idea di fare due ruoli.” Su Russotto: “E’ solo una contusione, si è gonfiato il ginocchio. Mi dispiace che non abbiamo potuto mettere più minuti nelle gambe con Russotto.” Sul campionato: “Sappiamo che potrebbe anche iniziare il 16, ma in ogni caso vogliamo partire con il campionato, abbiamo gran voglia”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)