Un mezzo, dopo l’urto, è finito a lato della carreggiata. Cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul luogo

PORTO D’ASCOLI – Scontro nella giornata dell’8 settembre.

A Porto d’Ascoli si è verificato un incidente fra due auto, vicino via Sgambati, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul luogo per i rilievi. Un mezzo, dopo l’urto, è finito a lato della carreggiata.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte dall’impatto. Al lavoro anche il carro-attrezzi per la rimozione dei mezzi.

