SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giuliana Bartolomei ha sempre vissuto nel mondo del diritto e della giustizia per essere “figlia d’arte” di Ettore Bartolomei, noto avvocato del Foro di Fermo.

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nell’aprile 2015 con 110 e lode all’Università degli Studi di Macerata con una tesi in diritto civile, Giuliana Bartolomei ha poi subito proseguito gli studi giuridici diventando avvocato. Ma ha poi deciso di iscriversi e partecipare all’ultimo concorso indetto dal ministero della Giustizia per 360 posti di magistrato ordinario.

Già nel luglio 2017 Giuliana Bartolomei aveva superato le prove scritte in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo ed ora, da ultimo, quella orale, la decisiva, meritando una particolare menzione – anche per la sua giovanissima età, appena 27 anni – da parte del presidente della commissione esaminatrice.

Ora la neo giudice è attesa dal giuramento di rito, da un impegnativo tirocinio ed infine dall’assegnazione al Tribunale dove inizierà a svolgere questa importante e delicata professione.

