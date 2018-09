SERVIZIO PUBBLI-REDAZIONALE Gli amici di sempre hanno organizzato una festa a sorpresa allo chalet Miramare per il consulente finanziario sambenedettese, da anni impegnato per lavoro nel resto d’Italia ma legatissimo a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono soltanto i primi sessant’anni. Stefano Esposito li ha festeggiati allo chalet Miramare di San Benedetto venerdì 7 settembre, assieme agli amici di sempre i quali hanno organizzato cena e festa a sorpresa, tra balli scatenati (preferiti di gran lunga gli hit sempreverdi degli anni ’70 e ’80, dalla disco music ad Aretha Franklin), piatti di pesce della tipica cucina sambenedettese, e tanto amarcord.

Attualmente consigliere delegato di Sardaleasing SpA-BPer Leasing, Stefano mantiene salde le sue radici a San Benedetto, con una grande passione per il calcio maturata già da ragazzo quando giocava nel “Gruppo M” di Manlio Di Ubaldo, e ancora oggi il primo pensiero è legato al risultato dell’amata Samb.

Coinvolto nella festa organizzata a sorpresa e “costretto” ad indossare un parruccone Anni Settanta da “Cugini di Campagna” prima di abbandonarsi al ballo, affiancato da nuvole di fumogeni rigorosamente rossoblu, tanti sono stati gli amici che, oltre ad organizzare l’evento, hanno voluto condividere con Stefano questo momento, dopo quelli trascorsi tra infanzia e giovinezza o al lavoro. Tra questi, oltre la compagna Emanuela Uggias, Camillo De Berardinis, ex amministratore delegato Conad e attualmente in Cooperazione Finanza Impresa, Mariano Cesari, vicepresidente Bcc Picena, Fausto Calabresi, imprenditore e presidente provinciale Confcommercio, i consulenti Mario Grannò e Pasquale Collina, l’imprenditore Adriano Maroni, le amiche Cristina Ricci e Rita Bruni, oltre che i familiari.

Molti di loro hanno voluto ricordare un momento della loro amicizia con Stefano nel nostro video. Guarda le foto anche scorrendo la fotogallery.

“Gran parte dei presenti ha accompagnato la mia vita negli ultimi 50 anni, mi hanno accompagnato fino ad oggi. Per me è un motivo di orgoglio essere con loro in questo traguardo importante” ci ha detto Stefano.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 7 volte, 7 oggi)