In azione i carabinieri. Nei guai un albanese a seguito di perquisizione personale e domiciliare da parte dei militari in azione sulla costa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questi giorni di, ormai, fine estate la Riviera continua ad essere monitorata dalle Forze dell’Ordine.

A San Benedetto del Tronto i carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti in pieno centro cittadino per controllare dei soggetti “sospetti”.

In tale frangente, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, un cittadino albanese veniva trovato in possesso di marjuana: è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

