E’ successo nella mattinata dell’8 settembre. Il mezzo era in transito quando il conducente si è accorto che qualcosa non andava e ha accostato

GROTTAMMARE – Lavoro per i Vigili del Fuoco.

Nella mattinata dell’8 settembre intervento in autostrada a Grottammare. In direzione nord un’auto ha preso fuoco. Il conducente del mezzo si è accorto che qualcosa non andava ed ha accostato per poi uscire velocemente dall’abitacolo.

Le fiamme hanno poco dopo avvolto il veicolo. Sul posto i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme.

Autostrade per l’Italia segnala, al momento, tre chilometri di coda tra San Benedetto e Pedaso.

