SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale.

Sabato 8 settembre, dalle ore 21 alle 23 presso il teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, si terrà l’incontro: “Raccontare la carità. Il valore del Sovvenire per la Chiesa Diocesana”.

L’appuntamento rientra negli eventi per la “I edizione della Festa del giornale diocesano L’Ancora”.

Relatori della serata saranno:

– Il Vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, Mons. Carlo Bresciani;

– Il referente per l’ufficio nazionale del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, dott. Paolo Cortellessa;

– Incaricato Diocesano del Sovvenire, Giuliano Vagnoni;

– Il Direttore del giornale diocesano “L’Ancora”, Simone Incicco;

Modera Luigi Mattioli, Coordinatore del Rinnovamento nello Spirito Santo Diocesano;

– come si sostiene economicamente la Chiesa in Italia?

– quali sono i principali strumenti dopo la revisione concordataria del 1984?

– i sacerdoti come vengono sostenuti? Quanto “guadagnano”?

– quali sono le caratteristiche dell’8xmille?

– come la Chiesa in generale e la diocesi in particolare usa i fondi dell’8xmille?

– perché è importante sostenere la Chiesa ed i sacerdoti?

– quali sono i valori alla base del sostegno economico alla Chiesa?

– qual è l’impiego dei fondi 8xmille in diocesi?

L’incaricato diocesano, Giuliano Vagnoni, afferma: “rivolgo un invito a tutti i fedeli della diocesi in quanto non dobbiamo dare per scontato l’8xmille, dobbiamo rendere sempre più significativa la nostra partecipazione alla vita della Chiesa anche con l’Offerta per i nostri sacerdoti. Non firmando per l’8 per mille, inoltre, commettiamo peccato di omissione e durante l’incontro di sabato sera spiegherò il perché. Vi aspettiamo”.

