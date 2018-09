MARTINSICURO – Si è spento all’età di 78 anni Ezio Corsi, conosciuto da tutti come “Pirulo”, titolare dello storico “Boss”, primo bar della città. A strapparlo all’affetto della moglie Rita, da sempre al suo fianco dietro al bancone, dei figli Ettore e Paola e dei nipotini Manuel e Sophie, un male incurabile contro cui Ezio ha lottato con grande forza fino a ieri pomeriggio, quando è si è spento all’ospedale di Teramo dove era stato ricoverato da circa 2 mesi. Un altro pezzo di storia della città che se ne va: nel suo bar-gelateria di via Roma sono cresciute intere generazioni di martinsicuresi. Il suo inimitabile gelato era diventato famoso anche al di fuori di Martinsicuro così come la sua storica sala biliardo. L’ultimo saluto a “Pirulo” si terrà sabato 8 settembre, alle 9.30, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a due passi dalla sua abitazione e dal suo storico locale. Buon viaggio, “Pirulo”.

