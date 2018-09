Ne dà notizia il Comune di San Benedetto. Sarà interdetto al transito nei giorni 11 e 12 settembre dalle 9 alle 18 per decisione anche di Autostrade per l’Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire alla ditta incaricata da società “Autostrade per l’Italia” di effettuare dei controlli alla struttura, il sottovia autostradale di via Valle Piana sarà interdetto al transito nei giorni 11 e 12 settembre dalle 9 alle 18.

Ne dà notizia il Comune di San Benedetto.

