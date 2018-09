Da martedì 11 a sabato 15 settembre (ma si dovrebbe finire prima) sarà chiusa al traffico via Ugo Bassi dalle 8 alle 17 nel tratto compreso tra via Mazzocchi e via Gino Moretti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver concluso i lavori di adeguamento della rete idrica in diverse strade del centro, la CIIP sta procedendo alla riasfaltatura.

Oggi si concludono i lavori di posa del manto bituminoso in via Gino Moretti e via Balilla. Per lo stesso motivo da martedì 11 a sabato 15 settembre (ma si dovrebbe finire prima) sarà chiusa al traffico via Ugo Bassi dalle 8 alle 17 nel tratto compreso tra via Mazzocchi e via Gino Moretti

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 31 volte, 37 oggi)