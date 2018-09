Maurizio Paoloni, del Tiny Bar di San Benedetto, è stato selezionato per partecipare all’evento dedicato ai grandi bartender professionisti italiani, previsto per il 24 settembre a Rimini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doppia “battaglia” a Rimini per un giovane barman sambenedettese. Maurizio Paoloni, del Tiny Bar di San Benedetto, è stato selezionato per partecipare a Baritalia Lab 2018, evento dedicato ai grandi bartender professionisti italiani, previsto per il 24 settembre nella cittadina romagnola.

La sfida era presentare un cocktail originale ma ispirato ai pionieri della miscelazione e Maurizio è stato scelto per il suo The Brass, un drink che si rifà agli anni di metà ‘800 e alla figura di Jerry Thomas. Ma a Rimini il giovane barman, assieme alla collega Erica Arbani, sarà in finale il 25 settembre anche per un altro concorso, assieme ad altri nove colleghi di tutta Italia, scelti dopo una lunga selezione.

La competizione è in questo caso organizzata da Rustica San Carlo. Il compito era la preparazione di un aperitivo originale inventando un drink e una ricetta utilizzando le popolari patatine. Intanto domani 8 settembre dalle ore 18 alle 20.30 si terrà al Tiny Bar, via Ferri a San Benedetto, la presentazione dei due drink finalisti.

