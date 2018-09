L’associazione, che si dedica alla promozione di artisti emergenti, ha realizzato uno speciale design di luci e musica per decorare in maniera creativa ed inusuale la già caratteristica via delle Logge

GROTTAMMARE – Torna l’ultimo appuntamento per la manifestazione enogastronomica Juttenìzie, organizzata dal Comitato Paese Alto di Grottammare Alta, e per il contributo artistico all’evento ad opera dell’Associazione Culturale l’Astrolabio.

Lo “Jutt Wall”, il muro dell’arte, sarà infatti finalmente visibile completato da parte dei sei artisti partecipanti. Per l’ultima serata, il 9 settembre (dalle 18 alle 24, 25 euro il coupon d’ingresso), l’associazione, che si dedica alla promozione di artisti emergenti, ha realizzato uno speciale design di luci e musica per decorare in maniera creativa ed inusuale la già caratteristica via delle Logge oltre che per accompagnare la creazione delle opere.



Inoltre chi perdesse l’ultimo incontro potrà comunque avere occasione di ammirare i sei pannelli completati all’interno di uno dei musei locali che verrà presto scelto dal Comitato Paese Alto.



