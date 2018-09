CASTELLI (TE) – Sarà un libero adattamento della celebre commedia “Andy & Norman” del compianto drammaturgo statunitense Neil Simon a costituire l’opera di esordio della compagnia teatrale “Controspot”.

Nata dalla fusione tra il talento e il coraggio di tre giovani attori diplomati alla Scuola di Cinema “IFA” di Pescara, la compagnia Controspot porterà in scena, questa sera, 7 settembre, a Castelli (TE), la commedia “Dante & Andrea”: la storia di due ragazzi squattrinati – interpretati rispettivamente da Giuseppe Di Simone e Andrea Di Luigi – che sbarcano il lunario gestendo una rivista alternativa.

Il già precario equilibrio economico della simpatica coppia di amici viene però messo a dura prova dall’arrivo di una giovane e bella vicina di casa (interpretata da Jenny Nespoli) che, calamitando su di sé tutta l’attenzione dei baldi redattori, li porterà sull’orlo della bancarotta. Inizia qui la parte più divertente della commedia durante la quale gli spettatori potranno godere delle peripezie dei protagonisti intenti a sfuggire ai numerosi creditori.

Andrea Di Luigi, una “vecchia conoscenza” musicale, racconta “Ci siamo buttati in un’esperienza davvero stimolante: ciascuno di noi ha già un piccolo ma concreto bagaglio di esperienze teatrali e cinematografiche ed ora – per la prima volta – abbiamo deciso di metterci in gioco gestendo autonomamente la realizzazione di questa commedia. Dobbiamo sicuramente ringraziare la Scuola di Cinema IFA che, oltre ad averci formato, continua a supportarci e soprattutto i nostri amici e colleghi Alice Di Luigi (Costumista), Simone Aldrigo (Direttore della fotografia) e Rachele Leccadito (Scenografa)“.

L’opera, inserita nel programma del “Festival del Turismo Responsabile – ITACA” organizzato dai comuni di Isola del Gran Sasso e Castelli, si svolgerà nella Piazza del Mercato di Castelli con inizio alle ore 21 odierne: l’ingresso è libero e l’evento avrà luogo anche in caso di pioggia trasferendosi in una location adiacente

