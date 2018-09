CIVITANOVA MARCHE – Altro test per la Samb dopo la buona uscita di domenica contro il Rimini (3-0). Come coi romagnoli, i rossoblu anche stasera incontravano una squadra dalla tifoseria amica: la Civitanovese. Al Comunale di Civitanova i rossoblu di Magi si sono imposti per 1 a 0 contro i locali, neopromossi in Promozione, grazie a un gol di Andrea Russotto, arrivato al 23′ del primo tempo.

Nella prima frazione Magi cambia rispetto alla gara di domenica sera e inserisce Biondi titolare dietro assieme a Di Pasquale. Con Pegorin in porta, i terzini sono Gemignani e Islamaj mentre a centrocampo trovano posto Panaioli, Ilari e Rocchi. Davanti Russotto a servire Minnozzi e Stanco. Prima del gol proprio Minnozzi, uno dei protagonisti di questo lungo precampionato, mette di poco fuori una punizione che lui stesso si procura e dopo la rete del vantaggio i rossoblu chiudono il primo tempo all’attacco col giovane Islamaj (classe 1998) che impegna seriamente l’estremo difensore dei padroni di casa Testa.

Nella ripresa c’è spazio anche per vedere all’opera i due giovani Laevens (il belga ex Gent) e De Paoli (cresciuto nelle giovanili del Genoa) al posto di due che invece possono considerarsi dei “veterani” come Di Pasquale e Stanco. Succede praticamente poco fino alla fine con la Samb che mantiene il vantaggio portando a casa un altro buon test i questo lunghissimo precampionato. Precampionato che proseguirà sabato pomeriggio quando, dalle 17, i rossoblu affronteranno all’Agraria il Notaresco (compagine di Serie D). In contemporanea ci saranno i tanto attesi sorteggi in Lega e i rossoblu sapranno finalmente il girone in cui saranno inseriti e il calendario del campionato, al via domenica 16.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 51 volte, 21 oggi)