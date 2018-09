SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale e culturale.

Sabato 8 settembre, dalle ore 15 alla Libreria Mondadori di San Benedetto, Alessio Bernabei incontra il pubblico e firma le copie del suo album musicale “Senza filtri”.

Il cd è acquistabile esclusivamente nel punto vendita Mondadori da venerdì 7 settembre, per ricevere il pass che da l’accesso prioritario al firma-copie con Alessio Bernabei.

LA CARRIERA

Alessio Bernabei ha 24 anni ed è di Tarquinia. Cantante, ma anche ottimo musicista, infatti suona la chitarra, il basso, il clarinetto e il pianoforte. La carriera inizia nel talent di Amici nel 2013, insieme al gruppo, i Dear Jack, che ha fondato lui stesso l’anno precedente, il 2012. Arrivato secondo nel programma televisivo, insieme al suo gruppo, ottiene per quasi due anni un riscontro pazzesco di critica e di traguardi. Vendono centinaia di migliaia di copie con gli album “Domani è un altro film (prima parte) e (seconda parte), aprendo i concerti dei Modà negli stadi Olimpico e San Siro, facendo sold out in molte date del primo tour nei Palazzetti, partecipando al Festival di Sanremo ed arrivando settimi. Infine concludono un tour estivo nel 2015, con un concerto all’Arena di Verona. A settembre 2015, Alessio intraprende la strada da solista e si stacca dal gruppo.

Dopo aver firmato un contratto discografico con la Warner Music Italy, il 13 dicembre 2015 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016 con il singolo “Noi siamo infinito”, con il quale si è classificato al quattordicesimo posto nella serata finale della manifestazione.

Il singolo ha anticipato l’uscita dell’album di debutto del cantante, anch’esso intitolato “Noi siamo infinito” e pubblicato l’8 aprile 2016. Composto da dodici brani, il disco ha debuttato alla seconda posizione della Classifica FIMI Album, dietro ad “Alt” di Renato Zero, ed è stato promosso anche dai singoli “Io e te = la soluzione” e “Due giganti”, pubblicati rispettivamente il 29 aprile e il 1º luglio.

Nel febbraio 2017 ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il singolo inedito “Nel mezzo di un applauso”, classificatosi quindicesimo nella serata conclusiva. Il 9 giugno dello stesso anno il cantante ha pubblicato il singolo “Non è il Sudamerica”.

Il 15 giugno 2018 ritorna sulle scene musicali con il singolo “Ti ricordi di me?”, primo estratto dal secondo album di inediti “Senza filtri”, quest’ultimo previsto per il 7 settembre dello stesso anno.

