GROTTAMMARE – Dopo il successo dello scorso anno, sabato 8 settembre torna la festa dedicata ai bersaglieri, organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione E. Toti di Grottammare e dal Club Ischia.

Il programma prevede la 2° Maratonina del Bersagliere. La partenza prevista alle ore 17 nella Pineta dei Bersaglieri sul lungomare De Gasperi (al confine con san Benedetto), ritrovo ore 15.30. Alla gara di 8 km possono partecipare tutti i tesserati Fidal, Uisp o altro ente iscritto al Coni. La gara si svolgerà su tutto il lungomare di Grottammare, nella pista pedonale.

Oltre alla gara competitiva, è prevista la seconda 2° edizione della passeggiata ludico-motoria di 4 km aperta a tutti.

I premi vengono assegnati ai primi tre uomini classificati, le prime tre donne classificate, le società con il maggior numero di iscritti e tre premi speciali: primi 3 bersaglieri, il bersagliere più lontano e il gruppo di bersaglieri più numeroso. Quest’anno il cronometraggio è eletrtronico, provvisto di apposito chip.

Iscrizioni entro le 24 di giovedì 6 settembre, la quota di iscrizione è di 7 euro pacco gara; 6 euro per possessori di chip personale MySdam.

Oltre alle gare, la giornata prevede anche il 2° Memorial dedicato al Bersagliere Luciano Maranesi.

“Grande orgoglio per Grottammare e per la nostra amministrazione – dichiare il vicesindaco Alessandro Rocchi -. Ringrazio il presidente dell’associazione E. Toti Pino Scartozzi, i bersaglieri Nello Carosi e Tarcisio Cava per l’organizzazione”.

Interviene infine il presidente dell’Ass. Naz. Bersaglieri sezione E. Toti Pino Scartozzi: “L’obiettivo di un bersagliere è portare allegria, moto e spettacolo, per questo correremo anche nel caso in cui dovesse arrivare il brutto tempo; fa parte della nostra tempra”.

Per info 346 3134302; 335 5372332; 339 2142419 oppure invia mail a eventi@asete.it

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 21 oggi)