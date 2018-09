“Experience da vivere” : il Centro Commerciale Città delle Stelle inaugura una nuova dimensione di vivere il centro commerciale, in cui i visitatori diventano protagonisti attraverso un coinvolgimento attivo che li porta a vivere nuove emozioni.

Si comincia a settembre con un viaggio nel tempo, attraverso i giochi del passato e del presente, fino alla robotica futura

Il Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno sarà dunque protagonista di un progetto innovativo di Igd, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. denominato “Experience da vivere” e che ha quale obiettivo quello di trasformare le iniziative che si svolgono a Città delle Stelle in una vera e propria esperienza per i partecipanti.

L’attenzione si sposta dall’evento in sé all’esperienza che questo evento permette all’utente di vivere, alle emozioni che possono essere suscitate. Il Centro Commerciale Città delle Stelle diventa un vero “regista di esperienze”, un comunicatore di messaggi culturali che sono ideali per instaurare una relazione più duratore con i visitatori del Centro.

La prima esperienza

Dal 7 al 9 settembre prossimo, il Centro Commerciale Città delle Stelle ospiterà il tour di Gamer Village: dodici postazioni di gioco, accessibili dalle 10.30 alle 19.30 con due simulatori di guida professionali ed innumerevoli giochi tra cui “Fifa 18”, “Forza Motorsport 7”, “Mario Kart 8 Deluxe” “Moto Gp 18” e “Street Fighter V”.

Mario Kart 8 Delux è il gioco di corse arcade a bordo di velocissimi Go-Kart potenziato da quattro nuove arene di battaglia e cinque nuovi personaggi: per chi ama le corse sarà possibile misurarsi anche con Forza Motorsport 7, capace di sorprendere anche i più esigenti dei players di corse virtuali. La nuova, incredibile qualità grafica del gioco ha aumentato il dettaglio dei panorami e gli eventi ambientali del tutto realistici; l’arrivo di vento e pioggia comportano cambiamenti radicali, come l’accumulo di sabbia nelle piste desertiche. La fisica degli scontri, a sua volta, è diventata identica alla realtà: il giocatore può scegliere anche tra settecento macchine di gara.

Un nuovo motore, una grafica migliorata, una fisica rielaborata, una riproduzione fedele di tutti gli elementi del gioco e una nuova avvincente modalità carriera, sono solo alcuni degli elementi che troveranno invece i visitatori di Città delle Stelle che decideranno di vivere l’esperienza di MotoGp 18.

FIFA 18 non ha bisogno di presentazioni: un miglioramento “maniacale” nel replicare i movimenti dei top players, il netto perfezionamento nei dribbling, nei cross e nei tackles e l’inserimento di una differenza nel passo e nella corsa tra giocatori di statura diversa.

Street Fighter 5 è il “picchia duro” più completo ed amato dagli appassionati del genere, con personaggi dalle potenzialità uniche e nuove “stelle”.

I visitatori di Città delle Stelle potranno accedere alle sessioni di gioco libero, alle lezioni sulle tattiche dei videogames con un coach e potranno anche partecipare a veri e propri tornei competitivi: l’iscrizione, gratuita, si effettua direttamente nell’area Gamer Village approntata all’interno del Centro Commerciale.

Il Vintage Village

Mentre nel Gamer Village c’è il presente dei videogiochi, nel Vintage Village sarà preparata una Sala Giochi anni Ottanta e Novanta, con i titoli più in voga dell’epoca ed un vero flipper: il tutto, sempre gratuitamente per chi vorrà divertirsi.

Tra questi titoli, ci saranno alcuni “evergreen” come Mario Bros, il successo che nel 1983 nacque come semplice “spin-off” di Donkey Kong (in cui era presente il personaggio di Mario) e che spinse la casa produttrice a produrre due anni dopo il primo Super Mario Bros, che da solo raggiunse i 40 milioni di copie.

Altro titolo presente a Città delle Stelle, tra il 7 ed il 9 settembre prossimo sarà Space Invaders, che in pochi anni a partire dal 1978 generò un fatturato di 500 milioni di dollari: fu vincente la semplicità della modalità di gioco, in cui il giocatore controlla un cannon e mobile che si muove orizzontalmente sul fondo dello schermo, e deve abbattere uno ad uno gli alieni che si avvicinano alla Terra, in un crescente aumento del livello di difficoltà.

Con le esperienze del Gamer Village e del Vintage Village, si potrà vivere in maniera originale l’evento, facendo diventare gli ospiti veri e propri ambasciatori del centro, dando loro l’opportunità di raccontare in tempo reale alle “inviate del tempo” la propria esperienza e visione del gioco.

La settimana successiva, a partire dal 14 settembre e fino al 16 settembre, si viaggerà invece del futuro: la Experience sarà con i laboratori per giocare con la robotica di “We Robot”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)