A seguito di un articolato servizio di osservazione, pedinamento e controllo, gli operanti sono intervenuti in un’abitazione. Lì la cattura

MONTEGIORGIO – Blitz delle Forze dell’Ordine.

Nel pomeriggio di ieri, 4 settembre a Monteleone di Fermo, i Carabinieri della Stazione di Servigliano (e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio), hanno tratto in arresto un latitante albanese di 39 anni.

L’uomo era ricercato da mesi, a seguito di una condanna per il reato di favoreggiamento della prostituzione, commesso in Provincia di Teramo, nel marzo del 2005, e per diversi episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti risalenti agli anni 2006 e 2007.

L’attività investigativa, condotta dalla Stazione di Servigliano, ha consentito di raccogliere utili informazioni relative alla possibile presenza del latitante a Monteleone di Fermo.

A seguito di un articolato servizio di osservazione, pedinamento e controllo, gli operanti sono intervenuti in un’abitazione, dove, nel primo pomeriggio di ieri, è avvenuta la cattura, senza che il latitante potesse opporre resistenza o tentare la fuga.

L’uomo è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Fermo, dove sconterà la pena residua di 8 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 35 volte, 36 oggi)