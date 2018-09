In ausilio anche la Polizia Locale. Circolazione al momento rallentata a causa dei vari interventi successivi al tremendo urto all’altezza del Municipio

GROTTAMMARE – Brutto scontro nel primo pomeriggio del 4 settembre.

Poco dopo le 15.15 sulla Statale 16 a Grottammare si è verificato un incidente fra un camion e un’auto, all’altezza del municipio. Cause ancora da accertare da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 in ambulanza e i Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, specialmente per quelle all’interno della macchina.

Tre persone, coscienti, sono state caricate sulle barelle dai sanitari: saranno portate all’ospedale per le cure mediche. Si tratta di padre, madre e figlia. La Polizia Locale è in ausilio sul luogo. Molti i passanti che hanno assistito all’urto e ai successivi interventi. Illeso il conducente del camion.

Circolazione al momento rallentata a causa dei vari interventi.

