E’ successo alle 10,15 del 4 settembre. E’ stato portato in ospedale da un’ambulanza. Era insieme ad un gruppo di corridori provenienti da Civitanova Marche

CUPRA MARITTIMA – Incidente sulla Statale 16.

Nella mattinata del 4 settembre, intorno alle 10.15, un ciclista è caduto a Cupra Marittima dalla bici per cause in fase di accertamento della Polizia Municipale.

E’ stato portato in ospedale da un’ambulanza dopo che il personale sanitario del 118 aveva prestato le prime cure. Era insieme ad un gruppo di corridori provenienti da Civitanova Marche.

