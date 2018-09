SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo il messaggio inviato dal sindaco Pasqualino Piunti, giunto in redazione a Don Gianluca Rosati, appena insediatosi come parrocco della chiesa del Cristo Re:

“Caro Don Gianluca,

ti faccio i miei più sentiti auguri per l’importante e impegnativo incarico che ti è stato affidato. Sono sicuro che l’energia che deriva dalla giovane età e la fede che ti sostiene saranno i capisaldi della tua presenza nella comunità di Porto d’Ascoli. Ti assicuro che in me e nell’Amministrazione che guido troverai sempre ascolto e supporto”.

