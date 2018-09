SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riparte con entusiasmo dal 12 settembre la tredicesima stagione sportiva dell’ASD San Giuseppe calcio a 5, realtà associativa della pastorale dello sport e del tempo libero della parrocchia omonima animata dai PP. Sacramentini, affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI), in collaborazione con l’associazione “Cittadini Insieme”.

Le iscrizioni sono aperte dal 3 settembre a tutti i bambini/ragazzi, maschi e femmine, nati/e dal 2003 al 2013.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo sintetico di calcio a 5 situato in Via Montello a San Benedetto del Tronto fino al 31 maggio 2019, nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle ore 16:45 alle 18:15 (per i nati dal 2009 e 2013), mentre mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 (per i nati dal 2003 al 2008).

Gli iscritti saranno seguiti dallo staff tecnico guidato da Adriano Piccinno e composto dagli “istruttori qualificati CONI-FIGC settore giovanile scolastico” Alfredo De Berardinis e Giacomo De Zio, coaudivati da Matteo Petrocchi.

L’ASD San Giuseppe, affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) parteciperà ai campionati nazionali e tornei provinciali promossi dai comitati territoriali di Ascoli Piceno e Macerata.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 3349409756, o all’indirizzo email segreteria@csisangiuseppe.it .

