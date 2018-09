Foto di Matteo Bianchini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per l’amichevole fra Samb e Rimini, ennesimo test di un’estate lunghissima per i rossoblu, ancora ai box, come i romagnoli, fino al 16 di settembre.

Magi sfida il maltempo con una formazione che dovrebbe presupporre l’adozione del 4-3-1-2, il modulo che, fra tutti, il mister pesarese preferisce. Sala fra i pali, difesa che dovrebbe vedere, da destra a sinistra in linea: Rapisarda, Miceli, Zaffagnini e Di Pasquale da terzino. In mezzo al campo Signori, Bove, Gelonese mentre davanti Russotto a suggerire dietro a Calderini e a un Minnozzi ancora una volta titolare.

Rimini che dovrebbe invece rispondere con una difesa a tre con Venturini, Brighi e Petti mentre a centrocampo Candido dovrebbe essere il trequartista mentre Arlotti agirà di punta.

I tifosi del Rimini sono tutti in Curva Nord assieme a quelli della Samb. Le tue “torcide”, infatti, sono notoriamente gemellate.

FORMAZIONI:

Samb: Sala(28′ st Pegorin), Rapisarda(21′ st Gemignani), Miceli, Zaffagnini(21′ st Biondi), Di Pasquale(21′ st Cecchini), Gelonese, Bove(12′ st Panaioli), Signori(21′ st Rocchi), Russotto(12′ st Di Massimo), Calderini(34′ st Islamaj), Minnozzi(12′ st Stanco). All.: Giuseppe Magi. A disp.: Pegorin, Biondi, Islamaj, Di Massimo, Stanco, Demofonti, Rocchi, Ilari, De Paoli, Cecchini, Gemignani, Panaioli.

Rimini: Scotti(1′ st Nava), Brighi, Venturini, Alimi(14′ st Variola), Simoncelli(1′ st Bandini), Razak(14′ st Viti), Petti(29′ st Marchetti), Arlotti(14′ st Cicarevic), Cecconi(1′ st Volpe), Candido(1′ st Bonaventura), Montanari(14′ st Lamin). All.: Luca Righetti. A disp.: Buscè, Ferrani, Variola, Bonaventura, Cicarevic, De Angelis, Serafini, Volpe, Viti, Marchetti, Serafino, Danso, Nava, Bandini, Cavallari, Battistini, Lamin.

Arbitro: D’Ascanio di Ancona (Barone/Campogrande)

Note:

Marcatori: 1′ pt Calderini (S) rig.; 28′ pt Russotto (S) rig.; 11′ st Di Pasquale (S)

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 3-8

Diretta

Primo tempo

Rimini in campo col 3-4-1-2 con Scotti fra i pali, Brighi, Venturini e Petti dietro, Simoncelli e Razak gli esterni mentre in mezzo agiscono Alimi e Montanari, Candido sulla trequarti a suggerire per la coppia d’attacco Cecconi Arlotti.

4′ Dopo 4 minuti succede poco o nulla, da notare una belal fuga di Minnozzi in contropiede che però si infrange sulla retroguardia romagnola.

5′ In questi primi minuti, quello di Magi sembra più un classico 4-3-3 più che un 4-3-1-2 con Calderini largo a sinistra e Russotto dalla parte opposta.

6′ SAMB IN VANTAGGIO. Bel lavoro di Russotto sulla destra, palla dentro l’area dove CalderinI controlla e cade, forse toccato: è rigore. Proprio Calderini alla battuta ed è 1 a 0, Scotti spiazzato!

13′ Prova a rispondere il Rimini con Candido che riceve da Razak al limite dell’area, controlla e tira: palla deviata che sbatte addosso a Cecconi che a quel punto era in fuorigioco.

19′ Simoncelli attacca sulla destra per gli ospiti, palla in mezzo dove prova a deviare Cecconi, palla a sua volta deviata in angolo, il primo della gara.

25′ Bel lavoro si Russotto che con una finta libera l’inserimento di Rapisarda in area, il terzino esplode il destro sul primo palo ma finisce fuori il suo tentativo.

26′ Fallo su Calderini, punizione dal limite per la Samb. Se ne incarica Russotto che si vede deviato il suo tiro dalla barriera. PEr l’arbitro però un calciatore riminese l’ha toccata col braccio: secondo rigore della serata.

28′ 2-0 SAMB. Proprio Russotto si presenta sul dischetto: gol, è 2 a 0 per la Samb.

31′ Buona discesa di Arlotti che si prende il fondo e il cross in area, sul secondo palo Simoncelli non arriva coi tempi giusti e di testa mette a lato.

32′ Risponde la Samb, cross da sinistra di Signori per Minnozzi che la sfiora di testa mettendo fuori causa Rapisarda che stava arrivando da dietro.

33′ Gelonese bene sulla fascia a liberare Rapisarda che penetra indisturbato in area e può calibrare col piatto il cross sul secondo palo dove arriva in spaccata Signori che la mette a lato di un centimetro!

38′ I rossoblu si distendono in contropiede, Russotto riceve e mette in mezzo dove riceve Minnozzi spalle alla porta, gran movimento a girarsi e destro su cui Scotti si deve superare! Gran giocata di Minnozzi!

42′ Arlotti riceve dal limite e ci prova con un destro a incrociare: Sala controlla e vede sfilare la palla a lato.

45′ Finisce qui il primo tempo: rossoblu avanti di due gol, frutto di altrettanti rigori concessi da D’Ascanio.

Secondo tempo

Nava, Bandini, Bonaventura e Volpe sono i cambi per il Rimini in questa ripresa mentre la Samb resta con gli stessi 11.

2′ Volpe prova il tiro da dentro l’area in torsione: palo! Rimini subito pericoloso.

3′ Prova a rispondere Calderini col sinistro su suggerimento di Signori palla che finisce fuori.

10′ Calderini pesca Bove tra le linee, l’ex primavera della Juve scocca il destro su cui Nava arriva mettendo in angolo.

11′ GOL DELLA SAMB. Sul corner battuto da Russotto svetta Di Pasquale che firma il 3-0.

12′ Triplo cambio nei rossoblu. Dentro Di Massimo, Panaioli e Stanco: fuori Minnozzi, Russotto e Bove.

14′ Altri 4 cambi per i romagnoli: dentro Viti, Lamin, Variola e Cicarevic.

19′ Di Massimo suggerisce bene per l’inserimento di gran carriera di Rapisarda, cross teso dalla destra e Stanco non ci arriva per un soffio!

21′ Rocchi per Signori, Gemignani per Rapisarda, Cecchini per Di Pasquale e Biondi per Zaffagnini altri 4 cambi, stavolta per la Samb.

26′ Bell’intervento di Sala su un gran tiro scoccato da Sala, angolo. 5-3 per i romagnoli il conto dei corner.

28′ Pegorin, accolto con un gran applauso dal pubblico dopo una stagione segnata da un delicato problema di salute, prende il posto di Sala.

34′ Fuori anche un buon Calderini, forse il migliore dei suoi, e dentro il 20enne Islamaj.

37′ Punizione dal limite conquistata da Di Massimo, lo stesso numero 7, con Panaioli, sul pallone. Parte proprio Di Massimo e pallone che si stampa sulla barriera.

40′ Ci prova con tre angoli in pochi minuti il Rimini, sempre attenta la retroguardia della Samb, che stasera ha sofferto poco.

45′ FInisce qui, senza recupero, la partita. Samb batte Rimini 3-0.

