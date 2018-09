SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante l’estate sia arrivata ormai alla fine continuano i numeri impressionanti di multe elevate il sabato sera dai vigili urbani, specialmente in centro. Ieri sera, infatti, le multe staccate per sosta “selvaggia” sono state ben 92.

Nella stessa serata un noto locale il via dei Tigli è stato sanzionato per la musica troppo alta, non si tratta della prima infrazione. Nei pressi del Ballarin, invece, una squadra di 4 vigili e un’auto civetta ha pattugliato l’ingresso Nord della città e con il targa system ha portato ad altre 4 sanzioni per mancanza di revisione.

