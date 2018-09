È successo poco dopo le 22 nel quartiere Sant’Antonio. Da quanto appreso la vittima è Gabriele Travaglini, professore di latino in pensione conosciuto da generazioni di studenti sambenedettesi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un malore in strada per un uomo intorno alle 22 ha sconvolto il quartiere Sant’Antonio.

Diverse persone infatti sono accorse in via Monte San Michele, dove una persona intorno ai 70 anni si è sentita male tanto da portare a intervenire un’ambulanza coi sanitari che purtroppo, però, non sono riusciti a rianimare l’uomo, che è morto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno circoscritto l’area intorno alla quale, come detto, si erano assiepati in tanti.

Da quanto appreso la vittima è Gabriele Travaglini, noto professore di latino in pensione conosciuto da generazioni di studenti sambenedettesi.

