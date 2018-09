Si tratta di tre persone di origine albanese e di una donna italiana. Per loro, adesso, l’addebito provvisorio è “reato di ricettazione aggravata in concorso”

FERMO – I Carabinieri di Fermo hanno denunciato 4 persone: due uomini albanesi (di 25 e 30 anni) e due donne (un’albanese e una italiana) ritenuti essere mebri di una banda di “topi d’appartamento”.

La denuncia parte dalle perquisizioni domiciliari effettuate dai militari su istanza dell’autorità giudiziaria, perquisizioni che hanno portato a rinvenite nei “covi” dei 4, due appartamenti fra Fermo e Pollenza, diversi gioielli e monili d’oro, frutto dei colpi, per un valore di circa 15 mila euro. Per i quattro, l’addebito provvisorio è reato di ricettazione aggravata in concorso.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2 volte, 2 oggi)