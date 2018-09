E’ rientrata dalla missione nelle riserve indiane Raffaella Milandri, scrittrice e attivista per i diritti umani sambenedettese che ha avuto per il suo viaggio in diretta un vastissimo pubblico, oltre 6000 persone, su facebook

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “E’ rientrata dalla missione nelle riserve indiane Raffaella Milandri, scrittrice e attivista per i diritti umani sambenedettese che ha avuto per il suo viaggio in diretta un vastissimo pubblico –oltre 6000 persone-su facebook. Sono state consegnate dalla Milandri ai Presidenti dei Consigli Tribali delle Nazioni Crow e Sicangu Lakota le lettere di saluto ufficiale del Sindaco Pasqualino Piunti, che hanno riscosso ringraziamenti e approvazione oltre all’augurio di potere, un giorno, venire a visitare la Riviera delle Palme.

Il viaggio della Milandri si è svolto senza particolari intoppi. Racconta la attivista: “Ho partecipato ai Pow Wow, le loro feste tradizionali, e rinsaldato legami con le tribù, in particolare con i Crow di cui sono membro adottivo dal 2010. Ho partecipato a meeting di attivisti sui problemi delle riserve indiane, l’urgenza è affrontare le conseguenze di inquinamenti dovuti a miniere di uranio, oleodotti, nuove miniere d’oro. Da questo punto di vista, alcune problematiche possono essere simili a quelle dibattute da noi per lo stoccaggio del gas, o alla TAP in Puglia. In realtà, il problema imperante per i Nativi Americani è la perdita della identità culturale e religiosa e la vita nelle riserve, che conta fino a un 85% di disoccupazione e alti tassi di suicidi dovuti al senso di alienazione e discriminazione di cui sono vittime”.

Chiediamo alla Milandri un piccolo resoconto sulla missione di solidarietà e dell’invito fatto a una delegazione di Nativi per la visita nel Piceno a nome della Omnibus Omnes di cui è presidente. “ Ho rinnovato i sentimenti di fratellanza e di solidarietà con i Crow e i Lakota. Mi auguro che presto potremo avere una loro delegazione qui nelle Marche, ma al momento non è ancora stata stabilita una data. Porterò intanto avanti il mio progetto per una guida al turismo responsabile nelle riserve indiane, visto che i Nativi sono sfruttati come immagine ma non raccolgono nemmeno le briciole dei soldi che milioni di turisti spendono nelle loro zone. Il Popolo degli Indiani d’America è molto amato in Italia, sono sicura che una campagna di sensibilizzazione sarà propedeutica alla economia delle loro comunità. Grazie a tutti coloro che mi hanno seguito”. Previsto da qui a un mese circa un incontro pubblico con reportage della Milandri sui Nativi Americani, che svelerà tutti i retroscena delle riserve indiane.

