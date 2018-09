SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un sabato sera veramente speciale quello che animerà il weekend del Geko Live Village quando, durante la terza serata dell’Oktoberfest, entreranno in scena i Distretto 13.

L’Oktoberfest SBT è un bellissimo evento nato dalla collaborazione tra cinque locali rivieraschi (Geko, Bakkano, Pub Re Nero, The Beer Shop e La Bodeguita del Medio) che si svolgerà nel garden del Geko durante il weekend e porterà a San Benedetto del Tronto la vera atmosfera della celebre festa monegasca.

Tra panche e tavoli saranno di casa i buonissimi piatti della cucina bavarese accompagnati da boccali di birra prodotta dai sei birrifici storici di Monaco (Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner e Lowenbräu) mentre i più piccini potranno giocare liberamente ed in totale sicurezza nell’area appositamente dedicata.

Visto che ogni Oktoberfest che si rispetti non può fare a meno della musica dal vivo, al Geko sabato sera sarà in scena il Distretto13rockparty: un live show tutto da ballare con due ore e mezza di successi pop/rock proposti in versioni da ballare e cantare tutti insieme.

“Sabato sera suoneremo per il cinquantaduesimo concerto del 2018” racconta Manila Lupini “Siamo veramente soddisfatti per l’esito della stagione estiva, che ci ha regalato un successo di pubblico di portata assolutamente inaspettata. Ora, mentre portiamo avanti l’attività live, stiamo già programmando il futuro, selezionando brani da inserire in scaletta e scrivendo la sceneggiatura dello show 2019… praticamente non ci fermiamo mai (ride)”.

Per chi non abbia mai avuto occasione di prendere parte ad un concerto dei Distretto 13 questa è un’occasione da non perdere: una location strepitosa, una festa originale e un concerto che vi farà ballare sino a notte fonda.

