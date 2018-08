Con questo numero chiudiamo l’edizione 2018 del nostro settimanale di informazione turistica.

Ogni anno è un’emozione farvi da Cicerone durante la vostra vacanza, accompagnarvi nella scelta di eventi o itinerari da percorrere nella nostra amata terra Picena e Abruzzese.

Siamo innamorati di questo territorio ed è una gioia vedere la soddisfazione di voi lettori nello sfogliare le pagine della rivista. Un grazie speciale agli operatori turistici che credono e hanno creduto (alcuni dal lontano 1995) in questo progetto, grazie alla redazione per l’attento lavoro di ricerca, selezione e pubblicazione degli eventi, grazie a chi da sempre sceglie e consiglia il nostro giornale e grazie agli sponsor che hanno voluto presentarsi e raccontarsi attraverso i nostri mezzi di comunicazione.

Come ben raccontato dalla copertina di questa settimana, l’estate è al tramonto, ma le occasioni per trascorrere delle giornate indimenticabili NO.

Anche questa settimana lo scatto in copertina è stato realizzato da Piera Seghetti, a lei un sentito ringraziamento: per la pronta disponibilità, la sensibilità e il talento, evidente in ogni suo lavoro.

Grazie a tutti e.. arrivederci alla prossima stagione!

