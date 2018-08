GROTTAMMARE – Nessuna lista di attesa per il nido comunale grottammarese. Contrariamente alla tendenza nazionale che registra una media di quattro bambini su cinque ad aspettare che si liberi un posto (dati risultanti dallo studio “Chiedo Asilo”, presentato dall’Ufficio valutazione impatto del Senato), il centro infanzia comunale Pollicino inizierà lunedì prossimo, l’anno educativo 2018/2019 a pieno regime e con la copertura di tutti i posti disponibili.

Il centro per l’infanzia “Pollicino” può accogliere 20 bambini e non è stato necessario stilare nessuna graduatoria di ammissione, fanno sapere dall’ufficio Servizi

“Ci sono 2 domande in attesa, ma le famiglie non hanno impellente necessità di inserimento – dichiara il centro –. In realtà non facciamo graduatorie da 4 anni, anche se in passato i posti disponibili non venivano coperti, mentre quest’anno il nido è in piena ricettività”.

Il servizio del Centro Infanzia comunale “Pollicino” è rivolto a bambini piccolissimi, da tre mesi a tre anni. L’attività è svolta da educatori professionisti, dal lunedì al venerdì, dal mese di settembre fino al mese di luglio. Per rispondere alle esigenze delle famiglie il servizio è strutturato in fasce temporali di frequenza, dalle 7.30 alle 18.

Nel corso dell’estate, l’amministrazione comunale ha provveduto a rinnovare per altri 4 anni il contratto di affitto dell’immobile che ospita il nido, in via Toscanini, con annessa corte di circa 300 mq per le attività all’aperto. Nel nuovo accordo, che decorre a partire da sabato 1 settembre, il canone annuo di locazione è stato ribassato e fissato in 12.261,51 euro e il locatario si è impegnato ad eseguire una serie di migliorie: applicazione di pellicole di sicurezza-antinfortunio su tutte le superfici vetrate interne ed esterne secondo quanto previsto dalla normativa En12600 con relativa certificazione di conformità dell’impianto; disinfestazione organica (minimo 2 applicazioni) contro le blatte e altri eventuali infestanti; fornitura del certificato di conformità dell’impianto elettrico nella sua interezza, anche a seguito delle più recenti modifiche apportate.

