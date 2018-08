SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 3 al 28 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, l’area di mare prospicente il lato esterno (ad est) delle barriere frangiflutti del litorale di San Benedetto, dalla zona Sentina (esclusa) alla foce del Torrente Albula, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, sarà interessato da lavori di rilievo batimetrico, ovvero rilievi tesi a misurare morfologia e profondità dei fondali.

La Capitaneria di Porto, in tal senso, avvisa da oggi tutte le unità navali in transito e i bagnanti di tenersi a “una distanza non inferiore di 150 mt dall’unità addetta ai lavori e di prestare la massima attenzione. L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni”.

